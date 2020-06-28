Путин назвал вызванный коронавирусом кризис одним из самых тяжелых

Лидия Мартынова

Президент РФ Владимир Путин назвал кризис, вызванный коронавирусом, одним из самых масштабных, с которыми ему пришлось столкнуться.

"Пожалуй, это один из наиболее масштабных. И действительно, довольно тяжелый", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос, считает ли он текущий кризис одним из самых тяжелых.

"Эпидемия очень широкая. Очень много людей у нас болело и до сих пор еще болеет. Это огромная нагрузка на систему здравоохранения, на людей, которые там работают. А второе, конечно, целые отрасли останавливаются", - добавил он.

Путин добавил, что при этом он реально оценивал возможности и исходил из того, что у России есть все шансы "пройти с наименьшими потерями этот сложный период", если грамотно и своевременно действовать.