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Путин оценил версию о специальном «вбросе» коронавируса

Путин оценил версию о специальном «вбросе» коронавирусаВладимир ПутинФото: Алексей Никольский / РИА Новости

Нет никаких оснований полагать, что коронавирус был специально «вброшен» кем-то, заявил президент России Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Его слова приводит «Интерфакс».

«Я думаю, что, если кто-то будет придерживаться такой версии, то ничего хорошего из этого не получится», — пояснил глава государства.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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