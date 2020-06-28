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Путин: система здравоохранения оказалась гибкой и мобилизационной

Путин: система здравоохранения оказалась гибкой и мобилизационной

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Президент России Владимир Путин заявил, что система здравоохранения в период пандемии продемонстрировала, что несмотря на различные преобразования она осталась гибкой и мобилизационной. Об этом в воскресенье сообщает ТАСС.

«Несмотря на все наши преобразования, целесообразность которых часто подвергалась сомнениям, все-таки сохранено было главное. Наша система… оказалась гибкой и мобилизационной», — сказал Путин.

В интервью телеканалу «Россия 1» глава государства отметил, что заранее быть готовыми к таким событиям как пандемия можно только в результате системной работы предыдущих лет или даже целых десятилетий. « Это зависит от самой системы здравоохранения», — указал президент.

По его мнению, у российских специалистов «очень хороший уровень подготовки». При этом российский лидер отметил, что работа над улучшением ситуации в первичном звене здравоохранения продолжится.

Ранее Путин также заявил, что сохранение жизней россиян является абсолютным приоритетом — остальные проблемы будут решены потом.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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