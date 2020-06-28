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Рассерженный пропажей утки охотник застрелил хаски на глазах у ее хозяйки

Рассерженный пропажей утки охотник застрелил хаски на глазах у ее хозяйкиФото: Global Look

Охотник, промышлявший с ружьем на песчаном карьере в пригороде Челябинска, застрелил собаку породы хаски на глазах у ее хозяйки. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщает «Российская газета».

По данным издания, инцидент произошел накануне утром. Вооруженному мужчине в камуфляже не понравилось собака, которую там выгуливала жительница Челябинска вместе с подругой. По предварительным данным, пес мог унести добычу охотника — убитую утку.

Мужчина пошел за собакой и выстрелил в нее на глазах у хозяйки, несмотря на все уговоры решить дело миром и обещание компенсировать ущерб. В настоящее время по факту жестокого обращения с животным полиция проводит проверку. В отношении стрелка уже составлены два административных протокола.

По данным регионального управления МВД, речь идет о протоколах по статье 20.8 («Нарушение правил ношения оружия») и 20.13 («Стрельба из оружия в не отведенных для этого местах») КоАП РФ. Их максимальная санкция предусматривает наказание в виде штрафа на сумму до 100 тысяч рублей или арест на срок до пятнадцати суток.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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