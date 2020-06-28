"Разводится из-за другого": Полину Гагарину заподозрили в романе с продюсером

Вадим Карасев

Накануне муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые подтвердил расставание с певицей. После этого в сети появились слухи о нового романе популярной исполнительницы.

В сети появились фото Полины Гагариной, на которых она запечатлена в компании неизвестного мужчины. Парочка якобы проводила время вместе в аутлет-центре на Новой Риге.



"Гагарина с каким-то новым хахалем у аутлета Новая Рига. Не пойму кто такой пока. Ростом как она, уходили, он ее обнял за талию", - сообщил очевидец, сообщения которого опубликовал телеграм-канал "Только никому".

Как выяснилось, мужчиной, в компании которого проводила время Полина Гагарина, оказался Владимир Чинаев, работающий саунд-продюсером под псевдонимом ChinKong.

"Полина Гагарина разводится из-за другого мужчины. Говорят, у неё давний роман с саунд-продюсером ChinKong. Вместе они делали несколько треков, и вот, как говорится, спелись", - сообщает источник.

Организатор концертов Наталья Субботина ранее заявила, что певица могла бросить фотографа ради богатого мужчины, сообщает "Комсомольская правда".

"Ходят слухи, что якобы у нее появился какой-то богатый поклонник. Если она решила за деньгами погнаться - это ее выбор. То, что она ушла от Димы, - это скороспелое решение", - рассказала организатор концертов.

Как писал NEWSTES, ранее был раскрыт брачный договор Полины Гагариной, по которому она ничего не отдаст мужу при разводе.