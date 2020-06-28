Рэпер Feduk выпустил макси-сингл "Останься"

Анастасия Иванова

Российский хип-хоп исполнитель Федор Инсаров, более известный слушателям под псевдонимом Feduk, представил в Сети макси-сингл "Останься", сообщили РИА Новости в пресс-службе исполнителя.





"Каждый персонаж в этой "театральной" жизни по-своему уникален. Будь это успешный бизнесмен или хулиган, простой заводской работяга или академик. Не важно. Самое большое счастье и удовольствие получаешь от того, насколько человек рядом с тобой настоящий", — рассказал Инсаров об этой работе.

В трек-листе три песни: заглавная "Останься", записанная с продюсером BMB SpaceKid, "Друзья", в которой читает рэп Vacio, он же стал одним из соавторов композиции, и "Останься (Extended)".

опубликовал на YouTube клип на песню "Останься" с актером Юрием Борисовым ("Бык", "Хрусталь", "Елена"). Режиссеры видео – Роман Ким и Михаил Семичев.