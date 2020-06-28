Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Рэпер Feduk выпустил макси-сингл "Останься"

Рэпер Feduk выпустил макси-сингл "Останься"
Российский хип-хоп исполнитель Федор Инсаров, более известный слушателям под псевдонимом Feduk, представил в Сети макси-сингл "Останься", сообщили РИА Новости в пресс-службе исполнителя.


"Каждый персонаж в этой "театральной" жизни по-своему уникален. Будь это успешный бизнесмен или хулиган, простой заводской работяга или академик. Не важно. Самое большое счастье и удовольствие получаешь от того, насколько человек рядом с тобой настоящий", — рассказал Инсаров об этой работе.

В трек-листе три песни: заглавная "Останься", записанная с продюсером BMB SpaceKid, "Друзья", в которой читает рэп Vacio, он же стал одним из соавторов композиции, и "Останься (Extended)".


опубликовал на YouTube клип на песню "Останься" с актером Юрием Борисовым ("Бык", "Хрусталь", "Елена"). Режиссеры видео – Роман Ким и Михаил Семичев.
# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Рэпер Feduk выпустил макси-сингл "Останься"
Рэпер Feduk выпустил макси-сингл "Останься"
Модная битва: Наташа Поли против Эльзы Хоск
Модная битва: Наташа Поли против Эльзы Хоск
Китай предупредил США об угрозе возобновления торговой войны
Китай предупредил США об угрозе возобновления торговой войны
На Украине за сутки выявили 917 заболевших COVID-19
На Украине за сутки выявили 917 заболевших COVID-19
В Сети появились первые кадры из "Энолы Холмс" с Генри Кавиллом
В Сети появились первые кадры из "Энолы Холмс" с Генри Кавиллом
Спасатели нашли пропавших в море на надувной лодке россиян
Спасатели нашли пропавших в море на надувной лодке россиян
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 28 июня
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 28 июня
От пивовара до журналиста: в Польше стартовали президентские выборы
От пивовара до журналиста: в Польше стартовали президентские выборы
Запущен марафон вручения дипломов выпускникам вузов 2020 года
Запущен марафон вручения дипломов выпускникам вузов 2020 года
Дети и кибермошенничество — как сохранить деньги
Дети и кибермошенничество — как сохранить деньги
The Rolling Stones запретили Трампу использовать их песни
The Rolling Stones запретили Трампу использовать их песни
Названы способы сэкономить на услугах ЖКХ
Названы способы сэкономить на услугах ЖКХ

Топ на сегодня

Явка на электронное голосование по Конституции достигла 75 процентов
Явка на электронное голосование по Конституции достигла 75 процентов
Эксперт объяснил распространение режима самозанятых на 16-летних
Эксперт объяснил распространение режима самозанятых на 16-летних
Денежный лунный календарь на июль 2020 года
Денежный лунный календарь на июль 2020 года
Наука, коммерция и Covid-19: скороспелая вакцина страшней коронавируса
Наука, коммерция и Covid-19: скороспелая вакцина страшней коронавируса
В США заявили об имперских амбициях Китая
В США заявили об имперских амбициях Китая

Еще по теме

Новый клип Charusha — Останься со мной
Feduk признан самым стильным мужчиной России
Feduk и Саша Новикова поделились в соцсети редкими совместными кадрами
«ВКонтакте» составила топ-30 песен года