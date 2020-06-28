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Робби Уильямс высказался о «пиццагейте» и прослыл конспирологом

Робби Уильямс высказался о «пиццагейте» и прослыл конспирологомРобби Уильямс Фото: Jens Meyer / AP

Британский поп-певец Робби Уильямс высказался о «пиццагейте» и прослыл конспирологом. Интервью с артистом было опубликовано на YouTube-канале журналистки Анны Брис.

Исполнитель порассуждал о «пиццагейте» — конспирологической теории, появившейся во время президентской избирательной кампании 2016 года. Чета Клинтонов и другие члены американской Демократической партии якобы организовали кружок педофилов, занимающийся доставкой детей в подвалы одной из сетевых пиццерий, где устраивались массовые оргии с участием известных либералов. Теория зародилась на анонимном форуме 4chan и достаточно быстро распространилась по интернету. Источником ее были утекшие в сеть почтовые сообщения менеджера избирательной кампании Хиллари Клинтон Джона Подесты. Пользователи форума искали в них кодовые слова, которые, по их мнению, можно было связать с педофилией и сатанинскими ритуалами.

По мнению Уильямса, «правильным людям так и не задали правильные вопросы в правильных местах». Певец пояснил, что не получил доказательств опровержения этой теории. Он вспомнил, что было проведено расследование, в ходе которого выяснилось, что в упомянутой пиццерии не было подвала. «Но это не то опровержение, которое я хочу услышать как гражданин и как человек, у которого возникает вопрос: "Эй, этот момент очень странный, что происходит?"», — отметил он.

Пользователи Twitter посмеялись над артистом, назвав «пиццагейт» бредовой теорией. «Объяснение заключается в том, что в электронных письмах не было никаких секретных кодовых слов. Апофения», — написал юзер ross_stalker. «О, Робби был радикализирован идиотами с YouTube», — отреагировал пользователь milquetoaster.

В ноябре 2019 года стало известно, что Робби Уильямс прожил 13 лет без мобильного телефона. По словам звезды, посты в социальных сетях за него публикуют другие люди.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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