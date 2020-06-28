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Rolling Stones грозят подать в суд на Дональда Трампа

Rolling Stones грозят подать в суд на Дональда Трампа

The Rolling Stones заявили, что их юридическая команда работает над тем, чтобы прекратить использование творчества группы в предвыборной кампании президента США Дональда Трампа.

Легенда рок-музыки The Rolling Stones угрожают Трампу судебными исками за использование их песен на своих митингах. BMI - крупнейшая американская организация по защите авторских прав музыкантов, уже уведомила кампанию Трампа от имени The Stones о том, что несанкционированное использование их песен является серьезным нарушением. В случае, если Трамп не примет к сведению это предупреждение, ему грозит судебный иск.

Хит The Rolling Stones 1969 года "You Can't Always Get What You Want" пользуется особой популярностью на мероприятиях Дональда Трампа. Кстати, The Rolling Stones не единственные, у кого имеются претензии подобного рода к президенту США. Например, семья покойного рок-музыканта Тома Петти выпустила запрет на использование его творчества после того, как на недавнем митинге в Оклахоме Трамп использовал песню "I Won't Back Down".

# Шоу-бизнес / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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