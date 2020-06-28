Россия испытывает "стаю" истребителей под управлением Су-57

Вадим Карасев

В России провели эксперимент по ведению боя при помощи "стаи" истребителей. Во главе ее был самолет пятого поколения Су-57 – он руководил действиями Су-35.

Как сообщает Telegram-канал "Оборонка", эксперимент провели в реальных боевых условиях. Суть его заключалась в информационном обмене между участниками "стаи" в реальном времени, бортовые системы при этом автоматически обрабатывали не только свои данные, но и информацию от других самолетов.

Точное место и время проведения эксперимента не разглашается, однако источники утверждают, что он проходил в "реальных боевых условиях".

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