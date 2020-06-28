Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Россия испытывает "стаю" истребителей под управлением Су-57

Россия испытывает "стаю" истребителей под управлением Су-57

В России провели эксперимент по ведению боя при помощи "стаи" истребителей. Во главе ее был самолет пятого поколения Су-57 – он руководил действиями Су-35.

Как сообщает Telegram-канал "Оборонка", эксперимент провели в реальных боевых условиях. Суть его заключалась в информационном обмене между участниками "стаи" в реальном времени, бортовые системы при этом автоматически обрабатывали не только свои данные, но и информацию от других самолетов.

Точное место и время проведения эксперимента не разглашается, однако источники утверждают, что он проходил в "реальных боевых условиях".

Ruposters писал, что конструкторское бюро имени Туполева будет разрабатывать военные беспилотники.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Россия испытывает "стаю" истребителей под управлением Су-57
Россия испытывает "стаю" истребителей под управлением Су-57
Звездный Instagram: летние радости и возвращение к прежней жизни
Звездный Instagram: летние радости и возвращение к прежней жизни
Непоколебимая поддержка. США поздравили Украину с Днем Конституции
Непоколебимая поддержка. США поздравили Украину с Днем Конституции
Шнуров посвятил матерный стих нападению на Собчак в монастыре
Шнуров посвятил матерный стих нападению на Собчак в монастыре
СК изучит видео с мужчиной, которого увезли в багажнике в Новосибирске
СК изучит видео с мужчиной, которого увезли в багажнике в Новосибирске
Новая атака. Сайт Конституция2020.рф одолевают зарубежные хакеры
Новая атака. Сайт Конституция2020.рф одолевают зарубежные хакеры
Российская блогерша провела трансляцию на порносайте и разочаровала подписчиков
Российская блогерша провела трансляцию на порносайте и разочаровала
Зеленский поклонился предвестнику антисемитизма на Украине
Зеленский поклонился предвестнику антисемитизма на Украине
Рассерженный пропажей утки охотник застрелил хаски на глазах у ее хозяйки
Рассерженный пропажей утки охотник застрелил хаски на глазах у ее
США нашли способ увеличить добычу нефти
США нашли способ увеличить добычу нефти
"Очередная заказуха". Трамп оценил статью NYT о "помощи" РФ "Талибану"
"Очередная заказуха". Трамп оценил статью NYT о "помощи" РФ "Талибану"
В штабе по контролю рассказали, какими будут сейф-пакеты для бюллетеней
В штабе по контролю рассказали, какими будут сейф-пакеты для

Топ на сегодня

Наука, коммерция и Covid-19: скороспелая вакцина страшней коронавируса
Наука, коммерция и Covid-19: скороспелая вакцина страшней коронавируса
"Разводится из-за другого": Полину Гагарину заподозрили в романе с продюсером
"Разводится из-за другого": Полину Гагарину заподозрили в романе с
Явка на электронное голосование по Конституции достигла 75 процентов
Явка на электронное голосование по Конституции достигла 75 процентов
В США заявили об имперских амбициях Китая
В США заявили об имперских амбициях Китая
Денежный лунный календарь на июль 2020 года
Денежный лунный календарь на июль 2020 года

Еще по теме

ПАО "Туполев" будет разрабатывать военные беспилотники
Израиль намерен купить у США новейшие истребители F-35
В Сирии вновь успешно испытали истребитель Су-57
На "Авиадартсе" впервые задействуют комплекс "Кинжал"