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"Россияне должны получать качественную и доступную медпомощь": Рошаль принял участие в голосовании

"Россияне должны получать качественную и доступную медпомощь": Рошаль принял участие в голосовании

Известный детский хирург, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, а также Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль принял участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, сообщает Пятый канал.

Знаменитый врач отметил, что если бы предлагаемые сегодня поправки были внесены в Конституцию пять или десять лет назад, здравоохранение страны находилось бы сейчас совсем на другом уровне.

"Мы сделали вертикаль публичной власти в здравоохранении, но вертикаль — это мало. Надо насытить ее содержанием. И основная идея заключается в том, чтобы, независимо от того, где человек живет в России, в маленьком или большом городе — везде, на севере и юге, востоке и западе, он должен получить качественную и доступную медицинскую помощь. Вот такого четкого в Конституции не было. И, наверное, поэтому где-то при опросе 85% россиян поддерживают именно эти наши поправки", — сказал Леонид Рошаль.

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По материалам: uposters.ru

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