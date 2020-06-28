Россияне подхватили польский флешмоб: «Приезжайте после коронавируса!»

Лидия Мартынова

Жители России подхватили инициативу польских граждан, которые месяц назад записали видео, пригласив россиян посетить Польшу после того, как закончится коронавирусный карантин и откроются границы.





Новый ролик с «русским алаверды» подготовлен редакцией калининградского портала «НьюсБалт». Россияне выступили из Калининграда, Петербурга, Подмосковья, Нижнего Новгорода, Краснодарского края и Владивостока, пригласив тех поляков, для кого дружба и сотрудничество между нашими народами — не пустой звук. Некоторые видеоролики сняты у памятных мест, связанных с польской историей. В частности, у памятника советско-польской дружбе в Калининграде. В другом видео к польским гражданам обратились подростки из посёлка Белоомут на берегу реки Оки:

«Приветствуем вас в России — на границе Московской и Рязанской областей, на окраине Мещёрской низменности — в прекрасном и неподражаемом посёлке Белоомут на берегу реки Оки. Именно в этих местах во время Второй мировой войны, в Сельце, сформировалась первая польская дивизия имени Тадеуша Костюшки, которая в 1943 году начала свой боевой путь на берегах Оки. Эти места вы могли увидеть в фильме „Четыре танкиста и собака“. Именно недалеко отсюда находится мемориал польским воинам. Сохранилось и здание штаба дивизии. Приезжайте в Россию!»

Польские интернет-пользователи позитивно оценили призыв россиян. Вот лишь некоторые комментарии в соцсети «Фейсбук»:

«Был уже дважды у вас, цены ниже». «Соскучился по Калининграду, Петербургу и Москве». «Вот такая Россия нам нравится». «Пребывание в Калининграде поразило своей интересной архитектурой, а, прежде всего, гостеприимством и сердечностью россиян».

ИА Newstes напоминает, что в мае 2020 года жители польских городов Эльблонга, Кракова, Щецина, Пилы, Плоньска, Ольштынка, Старгарда записали короткие ролики с призывом к россиянам приехать в гости после окончания пандемии.

По последним данным, Европейский союз не станет открывать границы стран Шенгена для россиян 1 июля 2020 года. Брюссель уточнил, что такое решение принимается исходя из эпидемиологической обстановки в России, где коронавирусом заразились почти более полумиллиона человек.