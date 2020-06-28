Россияне согласились унижаться ради повышения зарплаты

Вадим Карасев

Фото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»

Почти половина работников (45 процентов) малых и средний предприятий (МСП) в России готовы терпеть грубое отношение со стороны руководства ради повышения зарплаты в два раза. Об этом свидетельствуют данные опроса компании «Мегаплан», исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

Еще 24 процента готовы закрыть глаза на крики руководителя, если им будут доплачивать, а 48 процентам опрошенных было бы достаточно извинений в присутствии коллектива. При этом более 40 процентов сотрудников уже меняли работу из-за унижений со стороны коллег или руководства, а 28 процентов согласились бы уволить своего начальника, будь у них такая возможность.

Во время вынужденного перехода на удаленку отношения испортились почти в каждом втором коллективе. Около 45 процентов руководителей признались, что иногда не могут сдержаться и повышают голос на подчиненных. Последние в большинстве своем (58 процентов) заявили, что решают конфликты без агрессии. Главными причинами конфликтов, по словам работодателей, является ухудшение качества работы сотрудников на удаленке и срывы сроков выполнения задач.

В мае стало известно, что крупнейшие российские компании и промышленные предприятия рассматривают возможность оставить часть своих сотрудников на удаленной работе. Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал считает, что переход на удаленку позволит компаниям сохранить от 15 до 35 процентов бюджета.