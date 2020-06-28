Российская блогерша провела трансляцию на порносайте и разочаровала подписчиков

Вадим Карасев

Ника ВодвудФото: nixelpixel / «ВКонтакте»

Российская феминистка и блогерша Ника Водвуд, известная как nixelpixel, призвала своих подписчиков присоединиться к ее онлайн-трансляции на одном из порносайтов и пожертвовать средства для американских организаций по поддержке секс-работниц. Об этом рассказывает издание «Medialeaks».

В ходе стрима девушке удалось собрать порядка 220 евро (около 17 тысяч рублей). Однако юзеры и соратницы Водвуд оказались разочарованы такой деятельностью, поскольку поддержка порнографии и проституции, по их мнению, не совместимы с феминистическими взглядами. В частности, активистки посчитали, что секс-работа наносит вред психике женщин и заставляет людей считать женское тело товаром.

Кроме того, подписчиков возмутил тот факт, что блогерша запустила стрим на сайте, где публикуются незаконно снятые видеоролики, на которых пристают к девушкам и снимают их на скрытую камеру.

Подписчики начали публиковать под постами Водвуд материалы, объясняющие, почему легализация проституции не соответствует идеалам феминизма. Некоторые обвинили блогершу в поддержке эксплуатации женских тел и назвали ее акцию отвратительной. Кого-то возмутило, что девушка собирает деньги для американских секс-работниц в России, вместо того чтобы поддержать их коллег — своих соотечественниц. Негативно акцию nixelpixel оценила и другая российская феминистка Белла Рапопорт. Сама же Ника Водвуд не согласилась с критикующими ее людьми.

Ранее стало известно, что бывшая российская модель, экоактивистка и феминистка Александра Шугай обвинила немецкого диджея в изнасиловании. Позже его арестовала полиция Германии по требованию американских властей по обвинению в финансовых махинациях и мошеннических действиях в интернете.