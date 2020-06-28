Сайт ЦИК подвергся DDoS-атаке

Вадим Карасев

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Сайт Центризбиркома России подвергся DDoS-атаке. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев заявил, что на сайт выполняется 240 тысяч запросов в секунду. При этом он отметил что проблем с работой портала пока не наблюдается.

25 июня на всей территории России началось голосование по поправкам в Конституцию. К утру 26 июня, по сообщению ЦИК, на участках и в электронном формате проголосовало 10 миллионов 126 тысяч человек. Это составляет 9,2 процента от числа зарегистрированных избирателей. Основной день голосования — 1 июля — объявлен нерабочим. Всего для голосования по всей стране откроются более 96,5 тысячи участков.

В апреле мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сайт, на котором жители города могли оформить спецпропуска, введенные из-за эпидемии коронавируса, подвергся «беспрецедентным DDoS-атакам». Сообщалось, что на портале JoyReactor появилась публикация, в которой анонимный пользователь предлагал «положить» сайт для выдачи цифровых пропусков.