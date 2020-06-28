Санкции США против «Северного потока-2» назвали бессмысленными

Вадим Карасев

Фото: Dmitry Lovetsky / AP

Санкционное давление со стороны США не сможет остановить строительство газопровода «Северный поток-2», заявил на страницах журнала Forbes колумнист Кеннет Рапоза.

По его словам, очередные санкции, направленные против проекта, станут новым витком энергетической войны между Россией и США. При этом Рапоза подчеркнул, что к американским законопроектам против строительства газопровода «с восторгом» отнеслись власти Украины. Колумнист пояснил, что «Нафтогаз Украины» видит серьезную проблему в магистрали, которая идет в обход страны.

Рапоза считает, что Вашингтон примет предложенные законопроекты, однако новые санкции окажутся бессмысленными.

Ранее сенаторы-республиканцы, которые в начале июня внесли проект дополнительных санкций на рассмотрение, заявили, что «Северный поток-2» — угроза американской национальной безопасности. Из-за вреда, который меры США могут нанести экономике Германии, ФРГ пригрозила американской стороне ответными санкциями.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были запустить в конце 2019 года. Срок запуска проекта перенесли на рубеж 2020-2021 годов сначала из-за позиции Дании, которая не согласовывала маршрут прохождения проекта через свои воды, а затем — из-за санкций США в отношении компаний, участвующих в проекте.