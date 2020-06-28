Сериал "Основание: Осман" с Бураком Озчивитом продлили на второй сезон

Алексей Вольцев

Турецкий исторический сериал "Основание: Осман" (Kuruluş Osman) со звездой "Великолепного века" Бураком Озчивитом в главной роли продлили на второй сезон, сообщает Mynet.

По информации издания, к съемкам новых серий приступят в августе, а первые эпизоды получится посмотреть на телеканале ATV уже в сентябре этого года.

Премьера многосерийного фильма "Основание: Осман" состоялась в ноябре прошлого года. Всего в первый сезон вошло 27 эпизодов. Финальную серию показали на этой неделе.

опубликовал в инстаграме пост, в котором поблагодарил создателей сериала и исполнителей главных ролей за проделанную работу, и поздравил с успешным завершением первого сезона (все это время "Основание: Осман" находился на вершине рейтингов на турецком телевидении).





"Этот год был довольно сложным. В то время как все съемки были остановлены в мире, в том числе и в нашей стране, только мы смогли продолжить работу. В течение многих недель наша команда находилась в местах, отрезанных от внешнего мира. Я хотел бы поблагодарить коллег, которые работали днем и ночью, создавая эту эпопею, особенно режиссера Метина Гюная, а также поздравить Бурака Озчивита и других актеров", — написал Боздаг.

Телесериал "Основание: Осман" — сиквел приключенческого шоу "Возрождение: Эртугрула", выходившего в 2014 году. Действие продолжения тоже происходит в XIII веке. Молодой правитель Осман (Озчивит) мечтает расширить границы государства и превратить Турцию в великую империю.