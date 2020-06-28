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Шнуров посвятил матерный стих нападению на Собчак в монастыре

Шнуров посвятил матерный стих нападению на Собчак в монастыреСергей ШнуровФото: Наиль Фаттахов / ТАСС

Российский певец Сергей Шнуров посвятил матерное стихотворение нападению на телеведущую Ксению Собчак и ее команду в уральском монастыре. Произведение он разместил на своей странице в Instagram в воскресенье, 28 июня.

Музыкант заявил, что Собчак «как крабам, все неймется», и назвал ее такой же быстрой, как Чак Норрис.

И к монахам-каратистам
Скачет Ксения Собчак.
На нее плевать монаху.
Кто она? Какой морали?
И послали ее ***** [к черту],
Так бывает на Урале.
Ксюху, так сказать, накрыло,
Всех переорала ором.
Мало? Ткнули клумбой в рыло,
Чтоб не лезла под забором.

27 июня Собчак сообщила, что во время съемок в монастыре на ее команду было совершено нападение. Она вместе со съемочной группой находится в Екатеринбурге, где должен был пройти церковный суд над схиигуменом Сергием (Романовым), захватившим Среднеуральский женский монастырь.

О захвате женского монастыря «Спорительница хлебов» стало известно 16 июня. Отец Сергий начал вести службы вопреки запрету в служении за публичное отрицание коронавируса. 17 июня он выпустил видеообращение, в котором ответил на обвинения в захвате монастыря и объяснил, что остался в обители ради монахинь, «своих чад».

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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