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Систему электронного голосования по Конституции попытались атаковать

Систему электронного голосования по Конституции попытались атаковатьФото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Систему электронного голосования по Конституции попытались атаковать через сервис наблюдателя. Об этом сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко, передает ТАСС.

По словам Костырко, попытка атаки была совершена в 21:12 по московскому времени. «Злоумышленники пытались через ноду наблюдателя получить доступ к бюллетеням», — пояснил он РИА Новости. Попытка взлома блокчейн-системы не помешала ходу голосования, все голоса будут учтены, заверил Костырко.

Общероссийское голосование началось 25 июня по всей России и продлится до 1 июля включительно. На нем у граждан спрашивают, одобряют ли они поправки к Конституции. В бюллетене указаны варианты «да» и «нет». Основной день голосования — 1 июля — объявлен нерабочим.

Среди предложенных поправок — приоритет российского законодательства над международным и право действующего президента России переизбираться на новый срок и по истечении двух президентских сроков до вступления изменений в силу. Все предложенные идеи одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты.

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По материалам: lenta.ru

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