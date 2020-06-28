Собчак решила засудить напавших на нее в монастыре

Вадим Карасев

Фото: Telegram-канал «Кровавая барыня»

В полиции оформили заявление по факту нападения на съемочную группу Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. Об этом телеведущая сообщила в своем Telegram-канале.

По ее словам, журналисты обратились в травмпункт, где с потерпевших были сняты побои. В частности, уточнила Собчак, у режиссера Сергея Ерженкова врачи диагностировали перелом кисти руки. «Будем восстанавливать материалы и готовить иски», — пообещала она.

«Продолжаем работать, и скоро выпустим большой фильм на канале #ОсторожноСобчак про весь этот Православный Талибан (экстремистское движение «Талибан» запрещено в России — прим. «Ленты.ру»)», — добавила Собчак.

27 июля Собчак в своем Telegram-канале сообщила, что во время съемок в монастыре на ее команду было совершено нападение. Она вместе со съемочной группой находится в Екатеринбурге, где пройдет церковный суд над схиигуменом Сергием (Романовым), захватившим Среднеуральский женский монастырь. Отмечалось, что журналистка хотела снять фильм о священнике.

О захвате женского монастыря «Спорительница хлебов» стало известно 16 июня. Отец Сергий начал вести службы вопреки запрету в служении за публичное отрицание коронавируса. 17 июня он выпустил видеообращение, в котором ответил на обвинения в захвате монастыря и объяснил, что остался в обители ради монахинь, «своих чад».