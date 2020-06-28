Собянин: в Москве прошла опасность новой вспышки коронавируса после снятия ограничений

Вадим Карасев

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в телеинтервью телеканалу "Россия-1" что в столице миновала опасность новой вспышки заболеваемости COVID-19 после снятия ограничительных мер.



"Многие даже потирали ручки, говорили: "Вот смотрите! Преждевременно все сделали, не надо было этого делать. Вот сейчас что-то ужасное будет". Ничего ужасного не произошло. Прошли все эти пики. Прошли ситуации, когда была крайняя опасность, что мы опять взлетим наверх по количеству зараженных коронавирусом граждан", - сказал Собянин.

Он подчеркнул, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в столице улучшается неделя за неделей.

"Конечно, что происходило в Москве, во многом основано на международном опыте, который мы видели и адаптировали. С каждодневной и чуткой поддержкой президента, правительства России, граждан, москвичей и нашего замечательного медицинского сообщества. Все это вместе дало тот эффект, который можно считать одной из лучших практик сегодня. Мы начали принимать меры по аналогии с другими городами, которые проходили через такую же ситуацию", — добавил мэр Москвы.

Напомним, с 23 июня начался третий этап снятия ограничений, введенных в Москве из-за ситуации с коронавирусом нового типа. Возобновили работу рестораны, фитнес-центры, детские сады, стала доступна городская инфраструктура для спорта и отдыха.