Спасатели нашли пропавших в море на надувной лодке россиян

Вадим Карасев

Архивное фотоФото: Виталий Аньков / РИА Новости

Спасатели обнаружили мужчину и мальчика, которых унесло в открытое море на надувной лодке в районе морского курорта Сукко в Краснодарском крае. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Потерпевших обнаружили через три с половиной часа после пропажи. Их подняли на борт, доставили в аэропорт Геленджика и передали врачам в удовлетворительном состоянии.

В поисково-спасательной операции принимали участие 14 человек и шесть единиц техники.

О пропаже отдыхающих сообщалось 27 июня. Тогда тревогу поднял очевидец, который через бинокль увидел в море резиновую байдарку с отдыхающими. На ней находились 47-летний москвич и его восьмилетний сын, отплывшие с Варваровской щели — галечного пляжа возле выходящего к морю ущелья. При этом в тот день в Анапе был отжимной северо-восточный ветер, в связи с этим было запрещено выходить в море на надувных плавательных средствах и катамаранах.