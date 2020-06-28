Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » "Справимся с минимальными потерями". Путин оценил состояние экономики РФ

"Справимся с минимальными потерями". Путин оценил состояние экономики РФ

"Справимся с минимальными потерями". Путин оценил состояние экономики РФ
. Президент России Владимир Путин отметил, что даже в условиях сегодняшнего дня власти страны ориентированы на инфляцию около 4%.

В воскресенье глава государства дал интервью телеканалу "Россия 1".

"Даже в условиях сегодняшнего дня мы ставим себе ориентир 4 процента, и, скорее всего, где-то около 4 процентов и будет", – цитирует РИА Новости Путина.


Президент пояснил, что в 1997 году, "когда появились первые признаки роста ВВП, инфляция все равно была 11 процентов", а "сейчас у нас по году была 3 процента".


По мнению Путина, сделанное властями для экономики в предыдущие годы дает основание надеяться на выход из нынешней ситуации с минимальными потерями.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

В мире появился новый эталонный сорт нефти
В мире появился новый эталонный сорт нефти
Путин оценил версию о специальном «вбросе» коронавируса
Путин оценил версию о специальном «вбросе» коронавируса
Кейт Миддлтон посетила детский хоспис и посадила растения в его саду
Кейт Миддлтон посетила детский хоспис и посадила растения в его саду
Раскрыты подробности отношений Ди Каприо с 23-летней возлюбленной
Раскрыты подробности отношений Ди Каприо с 23-летней возлюбленной
На пенсию ушел единственный корги в российской полиции
На пенсию ушел единственный корги в российской полиции
Бари Алибасов переехал из наркологической клиники в психиатрическую
Бари Алибасов переехал из наркологической клиники в психиатрическую
"Справимся с минимальными потерями". Путин оценил состояние экономики РФ
"Справимся с минимальными потерями". Путин оценил состояние экономики
Жириновский поразмышлял о бегстве Лукашенко после поражения на выборах
Жириновский поразмышлял о бегстве Лукашенко после поражения на выборах
Явка на муниципальных выборах во Франции составила около 15 процентов
Явка на муниципальных выборах во Франции составила около 15 процентов
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года
Неверов: база с запросами депутатов может заработать через неделю
Неверов: база с запросами депутатов может заработать через неделю
Испания начала раздавать деньги гражданам просто так
Испания начала раздавать деньги гражданам просто так

Топ на сегодня

Наука, коммерция и Covid-19: скороспелая вакцина страшней коронавируса
Наука, коммерция и Covid-19: скороспелая вакцина страшней коронавируса
Явка на электронное голосование по Конституции достигла 75 процентов
Явка на электронное голосование по Конституции достигла 75 процентов
"Разводится из-за другого": Полину Гагарину заподозрили в романе с продюсером
"Разводится из-за другого": Полину Гагарину заподозрили в романе с
Эксперт объяснил распространение режима самозанятых на 16-летних
Эксперт объяснил распространение режима самозанятых на 16-летних
В США заявили об имперских амбициях Китая
В США заявили об имперских амбициях Китая

Еще по теме

Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии
Путин верит в инфляцию в РФ в 2016 году на уровне 5,7-5,9%
Путин потребовал обогнать весь мир по росту экономики
Минэкономразвития видит инфляцию в РФ в 17 году выше цели ЦБР в 4%