"Справимся с минимальными потерями". Путин оценил состояние экономики РФ

Лидия Мартынова

. Президент России Владимир Путин отметил, что даже в условиях сегодняшнего дня власти страны ориентированы на инфляцию около 4%.

В воскресенье глава государства дал интервью телеканалу "Россия 1".

"Даже в условиях сегодняшнего дня мы ставим себе ориентир 4 процента, и, скорее всего, где-то около 4 процентов и будет", – цитирует РИА Новости Путина.

Президент пояснил, что в 1997 году, "когда появились первые признаки роста ВВП, инфляция все равно была 11 процентов", а "сейчас у нас по году была 3 процента".

По мнению Путина, сделанное властями для экономики в предыдущие годы дает основание надеяться на выход из нынешней ситуации с минимальными потерями.