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США нашли способ увеличить добычу нефти

США нашли способ увеличить добычу нефтиФото: Spencer Platt / Getty Images

Власти США планируют разрешить добычу нефти на территории Национального нефтяного заповедника на Аляске (National Petroleum Reserve in Alaska, NPR-A), что позволит увеличить объемы извлекаемого сырья. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД страны, в ведение которого входит управление американскими землями.

Ведомство планирует разрешить добычу на примерно 82 процентах земель, входящих в заповедник. Общая площадь Национального нефтяного заповедника составляет 95,5 тысячи квадратных километров, что эквивалентно площади Кемеровской области в России.

По оценке американских властей, на территории NPR-A находится 8,7 миллиарда баррелей неразведанных запасов нефти и более 700 миллиардов кубометров газа. Разрешение извлекать сырье на землях заповедника позволит увеличить добычу топлива в США примерно на 500 тысяч баррелей в день в течение 20 лет.

Инициатива является шагом в рамках выполнения указаний американского президента Дональда Трампа по увеличению производства американских энергоресурсов и укреплению энергетической безопасности страны.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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