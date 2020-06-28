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Стала известна судьба мозаики с Путиным из храма Минобороны

Стала известна судьба мозаики с Путиным из храма Минобороны

Мозаику с изображением президента России Владимира Путина, которую ранее убрали из храма Минобороны, с большой вероятностью оставят в музее, сообщает РИА Новости. Напомним, что она называлась "Бескровное присоединение Крыма". На панно, останься оно на стенах храма, прихожане увидели бы изображения Путина, министра обороны Сергея Шойгу и других представителей органов власти. В парке "Патриот" находится музей истории, в нём и сохранят мозаику для потомков.

Мозаику решили заменить 1 мая, а вместо нее сделать другую. Президент России посчитал несвоевременным нахождение мозаики со своим лицом в храме. На обновлённом эскизе изображён крестный ход, впереди шествия идут священнослужители с иконой Корсунской Богоматери. Изречение тоже сменили, теперь там написано "Навеки с Россией".

Ещё один обсуждаемый вопрос - это изображение "отца народов" Иосифа Сталина. Но, как рассказал отец Леонид, его изобразили не как личность, а как портрет на флаге. Как бы там ни было, но без этого человека невозможно представить победу в ВОВ. Стены храма расписаны значимыми моментами, связанными с защитой нашего государства.

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По материалам: u-f.ru

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