Стало известно о многомиллионных убытках Ротару из-за закрытых границ с Россией

Вадим Карасев

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица София Ротару потеряла десятки миллионов рублей из-за невозможности давать концерты на территории России. Об этом порталу «Собеседник» заявил директор артистки Сергей Лавров.

По его словам, из-за пандемии коронавируса и закрытия границ с Россией убыток Ротару составил около 42 миллионов рублей. Находящаяся в Киеве певица получает предложения выступить на корпоративах в России, но не имеет возможности покинуть Украину.

Так, один из заказчиков предложил Ротару выступить на корпоративе в Новосибирске. При этом принимающая сторона готова была оплатить и гонорар, и все расходы певицы и ее коллектива, заявил Лавров.

«Всем отказываем. София Михайловна, конечно, соскучилась по сцене. Она бы с удовольствием выехала на гастроли. Надо же и коллектив кормить. Но нет возможности», — сказал он.

По данным «Собеседника», до пандемии Ротару давала по два-три концерта в месяц, которые приносили ей около 14 миллионов рублей. Одно выступление артистки на корпоративе оценивают в 100 тысяч евро (7,8 миллиона рублей).

В 2018 году Ротару отказалась выступать в России из-за военного положения, объявленного на Украине тогдашним президентом Петром Порошенко. В ноябре 2019-го стало известно о планах артистки вернуться с концертами в Москву. После этого глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский заявил, что Министерство культуры должно иметь инструменты воздействия на артистов, которые критикуют Россию, «но когда нужно заработать — едут». В связи с этим он призвал игнорировать концерты Ротару.