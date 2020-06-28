Староста Коларж: в сносе памятника Коневу виновата Россия

Вадим Карасев

Староста округа Прага-6 Ондржей Коларж, который в свое время инициировал снос памятника советскому маршалу Коневу заявил, что власти Чехии никогда не добивались сноса монумента. Напротив,по его словам, это Россия своими действиями привела к такому повороту дел.

Мы никогда не добивались его сноса. Если бы Россия не начала то, что начала, то памятник стоял бы на месте по сей день… Искусственно выпячивается тема расизма… Я однозначно осуждаю тех, кто марает памятники. Выражать таким образом свое мнение неправильно, — заявил чиновник в интервью порталу «Инфо».

Несмотря на то,что именно Коларж дал старт мероприятиям по сносу памятника, он настаивает, именно Россия виновна в том, что ее действия привели к произошедшему.

Также политик пожаловался, что находясь под постоянной охраной полиции, приставленной к нему из-за угроз, ему пришлось полностью изменить свой режим, поскольку теперь он не свободен в своих действиях и передвижении.

Несмотря на проведенные дипломатические мероприятия, по мнению чешской полиции, угроза для Коларжа остается высокой. При этом сам староста нисколько не сожалеет о совершенном.

Это того стоило и положило начало важному обсуждению. Никто не ставил себе задачу „мы должны снести Конева". Совсем нет. Когда мы сначала сказали русским, что отдадим им памятник, скажем, чтобы он стоял в посольстве, где будет надежно защищен, то они несколько раз ответили, что это наша обязанность — охранять памятник. Мол, приставьте к нему полицейских, — описал Коларж переговоры с представителями России.

Несмотря на установленные у памятника таблички, осквернения монумента продолжились. И то, что случилось в 2019 году, по словам Коларжа, “было спланированной российской акцией”.

Последней каплей для чиновника стала демонстрация активистов перед памятником. Тогда и было принято распоряжение о сносе. При этом реакция президента Милоша Земана Коларжа разочаровала.

По его признанию то, что случилось показало, как все по-разному смотрят на историю.

Мы все еще не научились исторической самоуверенности. У нас все еще есть тенденция где-то смолчать, где-то не сболтнуть лишнего, как бы чего не вышло. Теперь вот мы не хотим злить русских, а потом еще кого-нибудь…, — резюмировал чиновник.

На данный момент памятник советскому маршалу Коневу находится в хранилище под охраной и после будет передан в музей, сообщают ИноСМИ.ru.

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