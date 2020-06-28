Таро-прогноз на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года

Вадим Карасев

Новый месяц вот-вот вступит в свои права, и чтобы июль стал временем перемен к лучшему, Знакам Зодиака стоит обратиться за советами к старшим Арканам Таро. Прогноз на неделю поможет завершить необходимые дела и приняться за воплощение в жизнь новых целей в первые дни июля.

Расклады карт Таро на каждую неделю уникальны, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют сопоставлять их с событиями из жизни, чтобы глубже понять советы старших Арканов. Благодаря своевременным подсказкам будет гораздо проще планировать дела и справляться с временными трудностями. Не стоит забывать о том, что карты несут рекомендательный характер, и каждый представитель Зодиакального созвездия сможет самостоятельно принимать те или иные решения, меняя свою жизнь к лучшему.

Овен





Аркан «Правосудие» завершает июнь, и по нему Овнам нельзя потакать соблазнам. Честность и порядочность станут синонимами успеха и уберегут от промахов и досадных ошибок. Завершить дела получится лишь в том случае, если Овны смогут сосредоточиться на цели и не отвлекаться на развлечения.

По карте «Императрица» Овны могут быть уверены в благоприятном исходе затеянных дел, однако успех придет не сразу. Вдумчивая работа и отсутствие спешки позволят сосредоточиться и поставить точку в важных вопросах.

Карта «Суд» говорит о том, что июль начнется с освобождения от всего, что гнетет и мешает развитию. Овнам в конце недели удастся открыть путь к счастливой жизни благодаря уверенности и ответственности в работе и общении.

Телец





Аркан «Дурак» призывает Тельцов к внимательности и осторожности. Эти качества помогут завершить июнь на позитивной ноте и не заниматься работой над ошибками в июле. По этой карте обманчивое спокойствие может в любую минуту обернуться неожиданными сюрпризами, к которым нужно быть готовым.

По карте «Смерть» в середине недели Тельцам предстоит пересмотреть свои планы и отказаться от тех, что устарели. Аркан говорит о новом этапе жизни, в который не стоит привносить прошлое, мешающее развитию и процветанию.

«Император» в раскладе — карта мудрости и успехов. По этому Аркану в конце недели Тельцам удастся создать отменную репутацию, но для этого придется потрудиться и отказаться от потакания слабостям.

Близнецы





Аркан «Дурак» завершает июнь, и по этой карте Близнецам не стоит халатно относиться к своим обязанностям. Карта предупреждает о промахах, которые случатся, если невнимательно следить за событиями и полагаться на удачу.

Аркан «Солнце» говорит о новых успехах и приятных известиях. Карта символизирует отличное начало июля, когда можно заниматься внедрением в жизнь новшеств и не отказывать себе в восстановлении сил в компании близких людей.

По карте «Суд» Близнецов ждет избавление от кого-то или чего-то. Карта говорит о возможности разорвать отношения и больше не потакать вредным привычкам, поменяв образ жизни и поставив перед собой новые цели.

Рак





Открывает неделю карта «Отшельник», по которой у Раков будет время для отдыха и обдумывания планов. Аркан символизирует временную изоляцию, во время которой можно оставить внешние заботы и заняться восстановлением душевного равновесия.

Аркан «Сила» говорит о возможности совершить последний рывок к цели. Эта карта указывает Ракам на возможность справиться с любыми трудностями, если не пасовать и уметь принимать самостоятельные решения, не поддаваясь на провокации манипуляторов и недоброжелателей.

По карте «Звезда» июль начнется с приятных известий. Карта говорит о возможности исполнить заветное желание, а также достичь поставленной ранее цели без проблем и препятствий. Все, что для этого потребуется, — уверенность и честность.

Лев





Карта «Колесо фортуны» предвещает множество событий в начале недели, среди которых будет сложно сориентироваться быстро. Совет карты для Львов — выждать время, чтобы вовремя вступить в игру и подчинить обстоятельства себе. Нахрапом притянуть удачу в жизнь не получится.

«Влюбленные» в раскладе — карта выбора и самопожертвования. Львам в середине недели предстоит принять серьезное решение и, возможно, лишиться малого, чтобы достичь гораздо большего.

По карте «Иерофант» Львов ждет спокойное завершение недели. Карта мудрости сулит процветание, если грамотно расставить приоритеты и заниматься лишь теми делами, которые действительно важны для будущего и служат для улучшения жизни.

Дева





Позитивный Аркан «Солнце» открывает неделю и сулит Девам лишь приятные новости. По этой карте можно как восстановить силы в конце июня, так и планировать новые дела, не боясь за их претворение в жизнь.

Середина недели, судя по карте «Умеренность», должна пройти в штатном режиме без взлетов и падений. Девам не стоит торопиться и прислушиваться к сторонним комментариям, чтобы успешно завершить начатое и с чистой совестью перейти в новый месяц.

Карта «Звезда» говорит Девам о том, что они движутся в верном направлении, а значит, достижение запланированного — лишь вопрос времени. Удача будет на их стороне, поэтому пасовать перед временными трудностями не имеет смысла.

Весы





Карта «Умеренность» указывает на необходимость соблюдать золотую середину. Весам в начале недели важно прийти к внутренней гармонии, чтобы не расстраиваться по пустякам и не тушеваться, если на пути встречаются проблемы.

Аркан «Иерофант» призывает Весов отказаться от гордыни и не хвастать достигнутыми результатами, чтобы избежать встречи с завистниками. Также по этой карте середину недели важно посвятить первоочередным делам, чтобы завершить июнь и начать июль с воплощения новых идей.

«Сила» в раскладе — карта воли к победе, которая должна быть подкреплена уверенностью. Аффирмации на успех помогут Весам не сворачивать с выбранного пути и уже в начале июля получить первые положительные результаты своей деятельности.

Скорпион





По карте «Дьявол» Скорпионы рискуют столкнуться с проблемами. Аркан говорит о соблазнах, потакание которым не просто отдалит успех, но и может пагубно повлиять на репутацию, а также стать причиной финансовых трудностей.

«Маг» в раскладе — карта, указывающая на возможность выбирать любое направление и развиваться в том деле, которое приносит удовольствие. Скорпионы с середины недели могут смело начинать что-то новое и не бояться новшеств, которые облегчат труд и приведут их на пьедестал успеха.

Совет карты «Император» на начало месяца — прислушиваться к себе и не забывать о данных обещаниях. Аркан говорит об успехах, но для этого Скорпионам важно сохранить хорошую репутацию и не отказываться от выполнения данных обещаний.

Стрелец





Согласно карте «Отшельник», у Стрельцов будет возможность поразмышлять о будущем, найти ответы на важные вопросы, а также скорректировать планы, чтобы в начале июля приступить к их выполнению с четкой уверенностью в том, что все идет как нужно.

«Иерофант» — Аркан, предупреждающий о неприятностях в том случае, если Стрельцы будут торопиться с выводами и совершать опрометчивые поступки. Совет карты — заниматься лишь осмысленным трудом и не отвергать помощь людей, которые могут направить в нужное русло и дать ценные советы.

По карте «Смерть» июль стоит начать с нового жизненного этапа, оставив старые планы и цели в прошлом. Карта говорит о том, что пришла пора обновления, когда можно запросто избавиться от тяжкого груза и начать месяц с новых увлекательных приключений.

Козерог





Карта «Колесо фортуны» предвещает Козерогам время, когда события могут пойти не по плану. Такое положение дел может стать причиной ошибок, если поторопиться с выводами. Козерогам в начале недели стоит выждать, чтобы понять, как именно нужно поступить в сложившихся обстоятельствах.

По карте «Иерофант» Козерогам важно уметь контролировать эмоции, чтобы они не помешали вдумчивой работе. В середине недели также нужно обратить внимание на первоочередную работу и не пытаться выполнить несколько дел одновременно.

Аркан «Верховная жрица» говорит о необходимости прислушиваться к внутреннему голосу, чтобы не промахнуться с выбором дальнейшего пути. По этой карте нет препятствий к успеху, кроме сомнений и неуверенности.

Водолей





Карта «Смерть» предвещает активное начало недели. По этому Аркану нужно быть готовым к резким переменам, которые могут изменить мировоззрение Водолеев, однако пугаться не стоит. Все изменения будут к лучшему, если настроиться на позитив.

Аркан «Повешенный» говорит о замедлении, когда дела могут зайти в тупик. Совет карты — не спешить с выводами. Пыль уляжется, и Водолеи смогут найти выход из создавшейся ситуации без особых усилий.

По карте «Император» Водолеи получат возможность достичь успехов в сфере финансов, однако для этого потребуются выдержка и умение работать в коллективе. Внимательность и умение подстраиваться под меняющиеся обстоятельства станут залогом новых побед.

Рыбы





Аркан «Мир» указывает Рыбам на прекрасное начало недели, когда прилив сил позволяет быстро приходить к желанному результату. У них будет возможность найти компромиссы с несговорчивыми людьми и помириться с близкими.

«Отшельник» в раскладе — карта, указывающая на время для размышлений и построения планов. По этому Аркану Рыбы смогут выяснить, чего они на самом деле хотят от жизни, поставить точку в прежних делах и начать новый путь без груза на душе.

По карте «Дурак» Рыбам предстоит сделать важный выбор, отнестись к которому Рыбы могут несерьезно, что повлечет за собой проблемы. Совет карты — совершать только обдуманные поступки, чтобы в будущем не обрекать себя на работу над ошибками.