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Торговцы алкоголем в России получат помощь от государства

Торговцы алкоголем в России получат помощь от государстваМихаил МишустинФото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее регионам в 2020 году выплачивать субсидии организациям, которые имеют лицензию на торговлю алкоголем. Об этом сообщается на сайте правительства.

Помощь от государства смогут получить гостиницы, кафе, рестораны, которые терпят убытки из-за ситуации с эпидемией коронавируса в стране. Ранее предприятиям с лицензией на продажу спиртного запрещалось давать выплаты из средств бюджета.

До этого Мишустин говорил, что расширение перечня пострадавших отраслей обойдется в 23 миллиарда рублей дополнительных выплат. Они пойдут малому и среднему бизнесу на компенсацию части зарплат из расчета один МРОТ на одного сотрудника.

Также в пятницу, 26 июня, премьер подписал постановление о выделении бюджетных средств на выплаты семьям с детьми до 16 лет. Их размер составит 10 тысяч рублей, а начало выплат запланировано на 1 июля. В общей сложности на эти цели в июле выделено 274 миллиарда рублей.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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