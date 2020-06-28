Торговцы алкоголем в России получат помощь от государства

Вадим Карасев

Михаил МишустинФото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее регионам в 2020 году выплачивать субсидии организациям, которые имеют лицензию на торговлю алкоголем. Об этом сообщается на сайте правительства.

Помощь от государства смогут получить гостиницы, кафе, рестораны, которые терпят убытки из-за ситуации с эпидемией коронавируса в стране. Ранее предприятиям с лицензией на продажу спиртного запрещалось давать выплаты из средств бюджета.

До этого Мишустин говорил, что расширение перечня пострадавших отраслей обойдется в 23 миллиарда рублей дополнительных выплат. Они пойдут малому и среднему бизнесу на компенсацию части зарплат из расчета один МРОТ на одного сотрудника.

Также в пятницу, 26 июня, премьер подписал постановление о выделении бюджетных средств на выплаты семьям с детьми до 16 лет. Их размер составит 10 тысяч рублей, а начало выплат запланировано на 1 июля. В общей сложности на эти цели в июле выделено 274 миллиарда рублей.