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Трамп назвал причину исключения России из G8

Трамп назвал причину исключения России из G8Дональд ТрампФото: Carlos Barria / Reuters

Бывший президент США Барак Обама настоял на исключении России из «Большой восьмерки» (G8), поскольку на внешнеполитической арене Москва полностью переиграла Вашингтон. Такую причину назвал глава Соединенных Штатов Дональд Трамп в своем Twitter.

«Россия полностью переиграла его [Джо Байдена] и Обаму, когда они были у власти, так сильно обыграла, что Обама захотел сделать так, чтобы их не было в G8, которая в тот момент так называлась. США были слабы во всем, но особенно в отношении России», — написал Трамп.

Ранее 28 июня сообщалось, что кандидат от Демократической партии США на предстоящих президентских выборах Джо Байден призвал не приглашать Россию присоединиться к G7, если информация, опубликованная The New York Times о предположительном взаимодействии Москвы с афганскими боевиками, правдива. Он также обвинил Трампа в том, что тот несколько месяцев знал об этом опасном для Вашингтона взаимодействии и не ввел никаких санкций за грубейшее нарушение международного права.

Дональд Трамп в конце мая сообщил о решении отложить саммит G7 на осень и пригласить на него несколько сторонних государств. Помимо России, речь шла об Австралии, Южной Корее и Индии. Американский президент пояснил, что, по его мнению, G7 не в достаточной мере является представителем того, что происходит в мире, и является «устаревшей группой» стран. Против такого решения выступили страны Евросоюза и Канада.

Россия до 2014 года входила в «Большую восьмерку», однако была исключена из нее решением других участников группы после присоединения Крыма. Та продолжила свое существование в формате G7.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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