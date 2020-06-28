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Трамп отреагировал на статью о тайном сотрудничестве России и талибов

Трамп отреагировал на статью о тайном сотрудничестве России и талибовФото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп отреагировал на статью о якобы имевшем место тайном сотрудничестве России и связанными с террористическим движением «Талибан» (запрещено в России) боевиками, которым предлагалось за вознаграждение совершить убийство военнослужащих коалиционных сил в Афганистане, в том числе ВС США и Великобритании. В Белом доме ничего не знают об этом, написал Трамп в своем Twitter-аккаунте.

«Никто не информировал ни меня, ни Пенса, ни начальника штаба Марка Медоуза о так называемых атаках русских на наши войска в Афганистане, о чем сообщил "анонимный источник" в фейк-ньюс The New York Times», — отметил Трамп.

Он добавил, что такое заявление могло быть сделано приспешниками Джо Байдена, кандидата от Демократической партии США на предстоящих президентских выборах, который ранее призвал не приглашать Россию присоединиться к G7, если информация The New York Times о предположительном взаимодействии Москвы с афганскими боевиками окажется правдивой. В своем заявлении он также обвинил Трампа в том, что тот якобы знал об этом опасном для Вашингтона взаимодействии и не ввел никаких санкций за это грубейшее нарушение международного права.

Трамп, в свою очередь, назвал политика коррумпированным и отметил, что «Россия настолько переигрывала его и Обаму во время их пребывания в должности, что Обама хотел, чтобы они вышли из тогдашней "Большой восьмерки"».

Ранее Белый дом также усомнился в достоверности данных, согласно которым Москва якобы предлагала вознаграждение боевикам за убийство военнослужащих коалиционных сил в Афганистане.

26 июня газета The New York Times со ссылкой на спецслужбы США сообщила, что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих. Таким образом Москва якобы хотела сорвать мирные переговоры США с талибами, говорится в публикации. В России обвинения назвали безосновательными.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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