У коронавируса нашли "зловещие щупальца"

Лидия Мартынова

Ученые из Калифорнийского университета (США) обнаружили, что вирус SARS-CoV-2 имеет способность протягивать от пораженных клеток "зловещие щупальца", что позволяет инфекции быстро распространяться по организму. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на исследование, которое будет опубликовано в журнале Cell.

По словам профессора Невана Кроган, возглавляющего проект, у клеток вируса существуют "зловещие" нити, которые протыкают оболочки других клеток. "Наша гипотеза заключается в том, что они ускоряют заражение”, - отметил он.