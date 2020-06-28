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У коронавируса нашли "зловещие щупальца"

У коронавируса нашли "зловещие щупальца"
Ученые из Калифорнийского университета (США) обнаружили, что вирус SARS-CoV-2 имеет способность протягивать от пораженных клеток "зловещие щупальца", что позволяет инфекции быстро распространяться по организму. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на исследование, которое будет опубликовано в журнале Cell.

По словам профессора Невана Кроган, возглавляющего проект, у клеток вируса существуют "зловещие" нити, которые протыкают оболочки других клеток. "Наша гипотеза заключается в том, что они ускоряют заражение”, - отметил он.

# В мире
По материалам: ria.ru

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