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Украинские спортсмены и тренеры получили государственные награды

Украинские спортсмены и тренеры получили государственные награды
Президент Украины Владимир Зеленский выдал указ о награждении государственными наградами Украины по случаю Дня Конституции - в списке оказались представители спорта, передает Tribuna.com.
– Орден князя Ярослава Мудрого IV степени получил Борзов Валерий Филиппович – вице-президент НОК Украины;

– Орден «За заслуги» III степени получил отец украинского боксера-любителя Хижняк Александр Александрович – тренер-преподаватель коммунального учреждения «Полтавская ДЮСШ № 4»;

– Орден княгини Ольги I степени получила Саладуха Ольга Валерьевна – народный депутат Украины, член общественной организации «Федерация легкой атлетики Донецкой области» и бронзовый призер ОИ;

– Орден княгини Ольги II степени получила Саидова Светлана Бурхановна – главный тренер штатной команды национальной сборной команды Украины по синхронному плаванию;

– Медаль за «За труд и доблесть» получил Фролов Сергей Анатольевич – спортсмен по плаванию Запорожской областной школы высшего спортивного мастерства.

Получили звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины»:

– Захарина Евгения Анатольевна – заведующая кафедрой Института здоровья, спорта и туризма имени Татьяны Самоленко Классического приватного университета в Запорожье;

– Казьмерчук Анатолий Петрович – тренер-преподаватель коммунального заведения «Житомирская областная школа высшего спортивного мастерства» Житомирского областного совета;

– Ковальчук Ярослав Романович – заместитель директора Львовской областной школы высшего спортивного мастерства;

– Котельник Андрей Николаевич – экс-чемпион мира по боксу, президент благотворительного фонда А. Котельника и Академии бокса, Львов;

– Надопта Андрей Григорьевич – старший тренер коммунального учреждения Львовского областного совета «СДЮШОР № 2 по дзюдо и боксу»;

– Пустовит Ирина Григорьевна – старший тренер-преподаватель СДЮШОР № 16, г. Киев;

– Ткаченко Владимир Максимович – старший тренер-преподаватель отделения ДЮСШ № 7 г. Львова;

– Хомяк Иван Павлович – старший тренер-преподаватель отделения ДЮСШ № 2 Червонограда, Львовская область.
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

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