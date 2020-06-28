Украинские спортсмены и тренеры получили государственные награды

Алексей Вольцев

Президент Украины Владимир Зеленский выдал указ о награждении государственными наградами Украины по случаю Дня Конституции - в списке оказались представители спорта, передает Tribuna.com.– Орден князя Ярослава Мудрого IV степени получил Борзов Валерий Филиппович – вице-президент НОК Украины;– Орден «За заслуги» III степени получил отец украинского боксера-любителя Хижняк Александр Александрович – тренер-преподаватель коммунального учреждения «Полтавская ДЮСШ № 4»;– Орден княгини Ольги I степени получила Саладуха Ольга Валерьевна – народный депутат Украины, член общественной организации «Федерация легкой атлетики Донецкой области» и бронзовый призер ОИ;– Орден княгини Ольги II степени получила Саидова Светлана Бурхановна – главный тренер штатной команды национальной сборной команды Украины по синхронному плаванию;– Медаль за «За труд и доблесть» получил Фролов Сергей Анатольевич – спортсмен по плаванию Запорожской областной школы высшего спортивного мастерства.Получили звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины»:– Захарина Евгения Анатольевна – заведующая кафедрой Института здоровья, спорта и туризма имени Татьяны Самоленко Классического приватного университета в Запорожье;– Казьмерчук Анатолий Петрович – тренер-преподаватель коммунального заведения «Житомирская областная школа высшего спортивного мастерства» Житомирского областного совета;– Ковальчук Ярослав Романович – заместитель директора Львовской областной школы высшего спортивного мастерства;– Котельник Андрей Николаевич – экс-чемпион мира по боксу, президент благотворительного фонда А. Котельника и Академии бокса, Львов;– Надопта Андрей Григорьевич – старший тренер коммунального учреждения Львовского областного совета «СДЮШОР № 2 по дзюдо и боксу»;– Пустовит Ирина Григорьевна – старший тренер-преподаватель СДЮШОР № 16, г. Киев;– Ткаченко Владимир Максимович – старший тренер-преподаватель отделения ДЮСШ № 7 г. Львова;– Хомяк Иван Павлович – старший тренер-преподаватель отделения ДЮСШ № 2 Червонограда, Львовская область.