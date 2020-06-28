Университет Принстона убрал имя президента США из названия факультета за расизм

Вадим Карасев

Фото: DOMINICK REUTER / Reuters

Принстонский университет принял решение об исключении имени президента США Вудро Вильсона из названия факультета за его расистские взгляды. Об этом сообщается на официальном сайте учебного заведения.

По словам ректора Кристофера Айсгрубера, сегрегационная политика Вильсона делает его имя крайне неподходящим для названия Школы общественных и международных отношений. Глава университета также особо подчеркивает последовательный и масштабный расизм бывшего президента США.

Айсгрубер призвал всех студентов, преподавателей и выпускников учебного заведения решительно выступать против расизма во всех его проявлениях. В то же время он признал, что Принстон является частью той Америки, которая слишком часто игнорировала проблему расизма и позволяла существовать дискриминации в отношении чернокожих людей.

Ранее в Нью-Йорке приняли решение убрать памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту. Бронзовая статуя главы государства верхом на лошади и в окружении коренных жителей Америки и африканцев находится у входа в Американский музей естественной истории. Решение демонтировать монумент предложили в музее и поддержали власти города.

Протесты против расизма в американских городах в последние недели все чаще приводят к осквернению и уничтожению памятников. Сносят не только монументы деятелям Конфедерации, но и, например, памятник открывшему Америку мореплавателю Христофору Колумбу, первому президенту и одному из основателей США Джорджу Вашингтону, а также автору национального гимна Фрэнсису Скотту Ки.

Вудро Вильсон — 28-й президент США, известный во многом благодаря своим активным действиям на международной арене. Он участвовал в создании Лиги Наций и разработал «Четырнадцать пунктов Вильсона». В то же время во внутренней политике Вильсон предпринимал крайне неоднозначные шаги такие, как введение практики сегрегации на федеральной гражданской службе.