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В "Автодоре" заявили, что трассу "Москва-Казань" можно сдать в 2024 году

В "Автодоре" заявили, что трассу "Москва-Казань" можно сдать в 2024 году
Завершить строительство новой скоростной платной трассы от Москвы до Казани в 2024 году вместо 2027-го технически возможно, но таких прецедентов в России еще не было, заявил журналистам глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко.

В июне вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий стройку, говорил, что планируется параллельно проектировать и строить новую трассу и начинать подготовку территории и переустройство коммуникаций как можно раньше, чтобы, мобилизовав все силы, построить объект не за восемь лет, а за четыре года.

# В мире / Экономика
По материалам: ria.ru

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