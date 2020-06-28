В ЦИК отчитались о ходе голосования

Вадим Карасев

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила о том, что за первые три дня общероссийского голосования свой выбор касательно поправок в Конституцию РФ сделали уже более 30 млн россиян.

С 25 июня - даты открытия избирательных участков и старта дистанционного голосования, свой голос отдали 30,9 млн граждан РФ, что составляет 28,5% от общего числа избирателей. Более половины всех проголосовавших россиян - 58%, сделали это на избирательных участках. Еще 39% избирателей воспользовались возможностью голосования на дому или придомовых территориях. На Москву и Нижегородскую область приходится 3% проголосовавших - в этих регионах есть возможность голосовать онлайн.

Наибольшая активность избирателей зафиксирована в Республике Тыва - здесь своим правом воспользовались уже 42% избирателей. Самая низкая явка - в Хабаровском крае - 22,5% по данным на 28 июня.