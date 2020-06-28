Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В ЦИК отчитались о ходе голосования

В ЦИК отчитались о ходе голосования

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила о том, что за первые три дня общероссийского голосования свой выбор касательно поправок в Конституцию РФ сделали уже более 30 млн россиян.

С 25 июня - даты открытия избирательных участков и старта дистанционного голосования, свой голос отдали 30,9 млн граждан РФ, что составляет 28,5% от общего числа избирателей. Более половины всех проголосовавших россиян - 58%, сделали это на избирательных участках. Еще 39% избирателей воспользовались возможностью голосования на дому или придомовых территориях. На Москву и Нижегородскую область приходится 3% проголосовавших - в этих регионах есть возможность голосовать онлайн.

Наибольшая активность избирателей зафиксирована в Республике Тыва - здесь своим правом воспользовались уже 42% избирателей. Самая низкая явка - в Хабаровском крае - 22,5% по данным на 28 июня.

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

Объявлены прошедшие во второй тур кандидаты в президенты Польши
Объявлены прошедшие во второй тур кандидаты в президенты Польши
Санкции США против «Северного потока-2» назвали бессмысленными
Санкции США против «Северного потока-2» назвали бессмысленными
ЦИК получил две жалобы о принуждении к голосованию определенным образом
ЦИК получил две жалобы о принуждении к голосованию определенным
Forbes объяснил бессмысленность санкций против "Северного потока — 2"
Forbes объяснил бессмысленность санкций против "Северного потока — 2"
Бутина рассказала, чем отличаются электоральные процедуры России и США
Бутина рассказала, чем отличаются электоральные процедуры России и США
Российский разведчик вспомнил о своих чувствах при распаде СССР
Российский разведчик вспомнил о своих чувствах при распаде СССР
Опубликовано «лучшее за 40 лет» фото НЛО
Опубликовано «лучшее за 40 лет» фото НЛО
Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре
Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре
Робби Уильямс высказался о «пиццагейте» и прослыл конспирологом
Робби Уильямс высказался о «пиццагейте» и прослыл конспирологом
И здесь опередили. Саакашвили вновь признал отставание Украины от РФ
И здесь опередили. Саакашвили вновь признал отставание Украины от РФ
Талибы заявили об освобождении 21 пленного силовика
Талибы заявили об освобождении 21 пленного силовика
В Литве Христофора Колумба сравнили с нацистским пособником
В Литве Христофора Колумба сравнили с нацистским пособником

Топ на сегодня

Наука, коммерция и Covid-19: скороспелая вакцина страшней коронавируса
Наука, коммерция и Covid-19: скороспелая вакцина страшней коронавируса
Явка на электронное голосование по Конституции достигла 75 процентов
Явка на электронное голосование по Конституции достигла 75 процентов
Фанаты Бейонсе осудили Бритни Спирс за то, что она назвала себя королевой
Фанаты Бейонсе осудили Бритни Спирс за то, что она назвала себя
В США заявили об имперских амбициях Китая
В США заявили об имперских амбициях Китая
Московский штаб ожидает явку на онлайн-голосовании более 90 процентов
Московский штаб ожидает явку на онлайн-голосовании более 90 процентов

Еще по теме

Более 50% избирателей проголосовало на выборах в Серебряных Прудах
В первый день голосования по поправкам приняли участие 9,2% избирателей
Названы регионы–лидеры по явке избирателей в Приволжье
В Каталонии стартовал референдум о независимости