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В ЦИК сообщили о DDoS-атаках из-за рубежа на сайт Конституция2020.рф

В ЦИК сообщили о DDoS-атаках из-за рубежа на сайт Конституция2020.рф

Центризбирком сообщил, что на сайт Конституция2020.рф фиксируется DDoS-атаки. Об этом сообщает РИА «Новости».

«С самого утра фиксируются ddos атаки на сайт Конституция2020.рф. Предположительно из Великобритании и Сингапура», — говорится в сообщении ЦИК.

Отмечается, что в первый день голосования по поправкам в Конституцию сообщалось о DDoS-атаке на сайт ЦИК.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня. Основной день голосования — 1 июля, однако россияне могут проголосовать в период с 25 по 30 июня. Онлайн-голосование, в котором смогут принять участие только жители Москвы и Нижегородской области, также пройдёт с 25 по 30 июня. Подсчёт голосов начнётся после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

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По материалам: pnp.ru

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