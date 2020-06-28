В ЦИК сообщили о DDoS-атаках из-за рубежа на сайт Конституция2020.рф

Влада Некрасова

Центризбирком сообщил, что на сайт Конституция2020.рф фиксируется DDoS-атаки. Об этом сообщает РИА «Новости».

«С самого утра фиксируются ddos атаки на сайт Конституция2020.рф. Предположительно из Великобритании и Сингапура», — говорится в сообщении ЦИК.

Отмечается, что в первый день голосования по поправкам в Конституцию сообщалось о DDoS-атаке на сайт ЦИК.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня. Основной день голосования — 1 июля, однако россияне могут проголосовать в период с 25 по 30 июня. Онлайн-голосование, в котором смогут принять участие только жители Москвы и Нижегородской области, также пройдёт с 25 по 30 июня. Подсчёт голосов начнётся после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.