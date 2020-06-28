В главном храме Вооруженных сил впервые провели таинство крещения

Влада Некрасова

Первое таинство крещения детей прошло в главном храме Вооруженных сил России, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

"Сегодня в баптистерии Патриаршего собора - главного храма Вооруженных сил Российской Федерации - впервые состоялось важнейшее таинство Православной церкви - обряд крещения", - говорится в сообщении.

Обряд провел ключарь храма епископ Стефан. "С сегодняшнего дня открыт путь через крещение в церковь и остальным гражданам и воинам Вооруженных сил Российской Федерации", - сказал он после совершения таинства.

Патриот" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Общая площадь мозаик нижнего и верхнего храмов - почти 4 тысячи квадратных метров. Высота собора - 75 метров, диаметр основания центрального купола - 19 метров 45 сантиметров (1945 - год победы). Неслучайно и местоположение храма: Одинцовский район Московской области - места боев за Москву в ноябре 1941 года.