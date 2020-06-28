Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В главном храме Вооруженных сил впервые провели таинство крещения

В главном храме Вооруженных сил впервые провели таинство крещения

В главном храме Вооруженных сил впервые провели таинство крещения
Первое таинство крещения детей прошло в главном храме Вооруженных сил России, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

"Сегодня в баптистерии Патриаршего собора - главного храма Вооруженных сил Российской Федерации - впервые состоялось важнейшее таинство Православной церкви - обряд крещения", - говорится в сообщении.

Обряд провел ключарь храма епископ Стефан. "С сегодняшнего дня открыт путь через крещение в церковь и остальным гражданам и воинам Вооруженных сил Российской Федерации", - сказал он после совершения таинства.


Патриот" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Общая площадь мозаик нижнего и верхнего храмов - почти 4 тысячи квадратных метров. Высота собора - 75 метров, диаметр основания центрального купола - 19 метров 45 сантиметров (1945 - год победы). Неслучайно и местоположение храма: Одинцовский район Московской области - места боев за Москву в ноябре 1941 года.
# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Взрыв под Тегераном и версия западных экспертов: ЧП на подземном объекте?
Взрыв под Тегераном и версия западных экспертов: ЧП на подземном
Премьеры первых блокбастеров после пандемии перенесли с июля на август
Премьеры первых блокбастеров после пандемии перенесли с июля на август
Экологам и журналистам не дали вывезти из Норильска пробы загрязненной воды
Экологам и журналистам не дали вывезти из Норильска пробы
В главном храме Вооруженных сил впервые провели таинство крещения
В главном храме Вооруженных сил впервые провели таинство крещения
Wanted: увлажняющая эмульсия Hydra Zen Anti-Stress Glow от Lancome
Wanted: увлажняющая эмульсия Hydra Zen Anti-Stress Glow от Lancome
"Разводится из-за другого": Полину Гагарину заподозрили в романе с продюсером
"Разводится из-за другого": Полину Гагарину заподозрили в романе с
Вучич: диалог по Косово должен продолжиться
Вучич: диалог по Косово должен продолжиться
Винсент Буле: До краха Франции Сталин не думал присоединять Прибалтику
Винсент Буле: До краха Франции Сталин не думал присоединять Прибалтику
Ефремов разъяснил свою политическую позицию
Ефремов разъяснил свою политическую позицию
В американском штате задумали поменять «расистский» флаг
В американском штате задумали поменять «расистский» флаг
США заявили о рекордном приросте числа заболевших COVID-19 в трех штатах
США заявили о рекордном приросте числа заболевших COVID-19 в трех
На российском военном полигоне произошел пожар
На российском военном полигоне произошел пожар

Топ на сегодня

Бьюти-дайджест: от посткарантинных тренировок до коллекции макияжа от Мэдди Зиглер
Бьюти-дайджест: от посткарантинных тренировок до коллекции макияжа от
Посольству России в США стали угрожать после публикации NYT об Афганистане
Посольству России в США стали угрожать после публикации NYT
Германии придется выбирать между "русской угрозой" и независимостью
Германии придется выбирать между "русской угрозой" и независимостью
Путин впервые провел переговоры с Макроном по видеосвязи
Путин впервые провел переговоры с Макроном по видеосвязи
Названы знаки зодиака, которые чаще других первыми заканчивают отношения
Названы знаки зодиака, которые чаще других первыми заканчивают

Еще по теме

В храме соединения ЮВО в Северной Осетии проведен обряд Крещения
В мотострелковой бригаде ЮВО в Северной Осетии проведен обряд Крещения.
Достроен главный храм российской армии
В главном храме Минобороны появится мозаика с Путиным, Шойгу и Сталиным