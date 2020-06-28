В Харькове под колесами авто погиб младенец: подробности трагедии (фото)

Лидия Мартынова

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Харькове автомобиль ВАЗ наехал на детскую коляску, находившаяся в ней девочка 2020 года рождения погибла. Ранее в Харькове мужчина остановил коляску с ребенком, которая выкатилась на дорогу.

Инцидент произошел в пятницу, 26 июня, в переулке Аверина, сообщает пресс-служба управления Национальной полиции в Харькове.

В соответствии с материалами дела, автомобиль ВАЗ 21 013 внезапно заглох и его решили подтолкнуть. За рулем находился 18-летний водитель, а машину толкал еще один человек. ВАЗ двигался задним ходом, поэтому коляску с ребенком мужчины не заметили.

На месте происшествия

Девочку, которая получила тяжелые травмы, срочно госпитализировали, однако медики спасти ее не смогли.

Начато уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 3 до 8 лет и права управлять транспортным средством сроком до 3 лет или без такового.

Напомним, накануне в Днепре коляску с ребенком сбил поезд. Полуторагодовалая девочка находится в больнице, а против бабушки ведется расследование.