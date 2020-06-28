В Италии появление 11 очагов заражений COVID-19 говорит о циркуляции вируса, предупреждает ученый-медик

Алексей Вольцев

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

В Италии в 9 областях имеются 11 очагов заражений COVID-19, в которых находятся 200 инфицированных, что «слишком много и указывает на продолжение циркуляции вируса», заявил профессор Джузеппе Ипполито, научный директор Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani в Риме, пишет в воскресенье Askanews.

По его словам, в нынешних условиях «тот, кто говорит о завершении эпидемии, ошибается» и «подобные чрезмерно оптимистические заявления» наносят вред, так как люди «перестают соблюдать осторожность», что и приводит к возникновению новых очагов болезни.

По мнению учёного-медика, чтобы не допускать этого, «желание свободы должно сопровождаться чувством ответственности» и выполнением мер безопасности, заключающихся в «соблюдении социальной дистанции, ношении масок и гигиене рук».

По данным министерства здравоохранения Италии за воскресенье, в стране за сутки были выявлены 174 новых случая инфицирования коронавирусом, из них 96 в Ломбардии и 21 в Эмилии-Романье. В настоящий момент носителями COVID-19 являются 16681 человек, из них 15479 признаны бессимптомными больными и помещены на домашний карантин. Госпитализированы 1160 человек. Ещё 98 тяжело больных проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.

Признаны выздоровевшими 307 человек. Количество вылечившихся от коронавируса в Италии достигло 188891. В то же время от него за сутки скончались 22 человека, из них 13 в Ломбардии. Общее же число умерших от COVID-19 составляет 34738.

Всего же за время эпидемии были инфицированы 240 310 человек, включая больных, выздоровевших и умерших.