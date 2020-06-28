В Красноярском крае бульдозер «Норникеля» раздавил машину полиции

Влада Некрасова

В Красноярском крае бульдозер компании «Норникель» раздавил служебный автомобиль полиции.

Инцидент произошел в технологической зоне Талнахской обогатительной фабрики, куда представители полиции прибыли проверить сигнал о сбросе производственных отходов (воды, заражённой тяжёлыми металлами, сернистой кислотой) в местную речу Хараелах и озеро Пясино.

В пресс-службе ГУ МВД Красноярского края сообщили, что, по предварительным данным, водитель трактора при движении задним ходом не убедился в наличии препятствия. Пострадавших нет.

«Новая газета» уточняет, что в мае 2020 года озеро Пясино пострадало от разлива 21 тысячи тонн дизельного топлива с территории ТЭЦ-3, также принадлежащей «Норникелю».