В Литве Христофора Колумба сравнили с нацистским пособником

Алексей Вольцев

Бельгийский король Леопольд II и первооткрыватель Америки Христофор Колумб своими расистскими приказами похожи на нацистов. Такое мнение высказала на литовском польскоязычном портале Znad Wilii представитель Европейского фонда прав человека публицистка Марта Беднарчик.

Колумнистка высказалась на злободневную тему антирасистских выступлений с актами вандализма по отношению памятников историческим и политическим деятелям Запада, которые запятнали себя угнетением слабых народов. Марта Беднарчик пишет:

«В литовском контексте здесь невозможно не думать о знаменитой табличке, посвященной Йонасу Норейке (военному преступнику, виновному в истреблении евреев на территории Литовской ССР. — ИА Newstes). Сначала по решению мэра Вильнюса табличку сняли с фасада библиотеки имени Врублевских, потом восстановили, теперь она висит, и многие задаются вопросом, стоило ли ее вешать. Защитники мемориальной доски „генералу Ветру“ указывают на его борьбу с коммунистическим режимом, заключение в концлагерь Штутгоф, поднимают плакаты, провозглашающие, что „Норейка был героем“. Еврейская община же упорно напоминает, что Норейка, разрешая создание гетто в Шяуляе, способствовал их изоляции, конфискации их имений и постепенного истребления, не говоря уже о связях, которые привели к резне евреев в Плунгянах (в могилах близ литовского городка Плунге лежат около 1 800 расстрелянных евреев. — ИА Newstes). Так кто же прав в этом споре?»

Автор проводит аналогию с Колумбом и Леопольдом:

«Во время каучукового режима король Леопольд II лично не стоял за отрезанием конечностей конголезцев, которые не выполняли ежедневный план по добыче сырья, но его амбиции и политика сделали это возможным. Христофор Колумб лично не стоял за изнасилованием тысяч малолетних девочек и их продажей в рабство, но его деятельность определенно позволила это сделать. Подобным образом Норейка не убивал евреев лично, но именно этому способствовало создание шяуляйского гетто и коллаборация с нацистскими оккупантами. Масштабы их поступков, конечно, различны, но ответственность за страдания и смерть обиженных остается неизменной. Поэтому, возможно, пришло время вслед за памятниками бельгийскому королю и итальянскому первооткрывателю также расквитаться с памятником литовскому офицеру».