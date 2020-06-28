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В МИД отреагировали на слова о вине России в сносе памятника Коневу в Праге

В МИД отреагировали на слова о вине России в сносе памятника Коневу в ПрагеМария ЗахароваФото: МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление главы района Прага-6 Ондржея Коларжа о вине Москвы в сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в чешской столице. В беседе с ТАСС в воскресенье, 28 июня, она назвала все обвинения грязной возней.

«Нахождение памятника регулировалось правовыми актами. Вся эта грязная возня не имеет к праву никакого отношения», — заключила Захарова.

Ранее сообщалось, что Ондржей Коларж, который инициировал снос памятника Коневу в Праге, обвинил в этом Россию. Коларж рассказал, что перед пражскими властями не стояла задача снести монумент. По его словам, сначала российской стороне предложили забрать памятник, чтобы тот стоял в посольстве, в безопасности. «В ответ они несколько раз заявили, что это только наша обязанность — охранять памятник», — отметил глава района.

После этого на монументе разместили разъяснительные таблички, которые, как предполагается, должны были защитить его от вандалов, однако такое решение вызвало недовольство Москвы. Указанные таблички содержали спекуляции на тему участия Конева в подготовке ввода войск в Чехословакию в 1968 году. В ответ на это Коларж пригрозил «отправить Конева на металлолом» и позже принял решение убрать памятник.

11 июня в российском МИД сообщили, что Москва задумывается о возможности выкупить памятник маршалу Ивану Коневу у Чехии. Такой вариант действий назвали крайней мерой.

Памятник Коневу в Праге снесли 3 апреля. В связи с этим Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично». В МИД Чехии указали на то, что считают преследования своих чиновников иностранным государством недопустимым.

В 2017 году в Чехии пересмотрели роль Конева в истории. Помимо сведений о роли полководца в освобождении Праги от фашистов в 1945 году, на табличке памятника появилось упоминание о подавлении венгерского восстания 1956-го и подготовке ввода войск в Чехословакию в 1968-м.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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