В Минтруде разъяснили порядок перечисления новых выплат на детей до 16 лет

Алексей Вольцев

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При осуществлении ранее установленной единовременной выплаты на детей от трех до 16 лет был проработан технический алгоритм электронного обмена данными, который позволил оперативно перечислить средства более чем на 15 миллионов детей в течение первого дня выплат. Этот же алгоритм используют и при назначении новой единовременной выплаты, заявили в Минтруде. Об этом в воскресенье сообщает РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что россияне оценили оперативность и удобство в предоставлении социальной поддержки.

Нормативными документами установлено, что выплаты начинаются с 1 июля. При этом не требуется подачи отдельного заявления от родителей, решение выносится на основе данных, которые уже есть у ПФР. Выплата осуществляется в соответствии с ранее принятым подходом. «Министерством труда и социальной защиты никаких решений по изменению действующего алгоритма в целях ускорения выплат не принималось», — подчеркнули в Минтруде.

Президент РФ Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам 23 июня заявил, что в июле граждане получат единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на детей в возрасте до 16 лет. По его словам, в общей сложности данной мерой поддержки смогут воспользоваться семьи, в которых растёт около 28 миллионов детей. Вскоре глава государства подписал соответствующий указ.

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