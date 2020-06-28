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В мире появился новый эталонный сорт нефти

В мире появился новый эталонный сорт нефтиФото: Hasan Jamali / AP

В мире появился новый, третий по счету эталонный сорт нефти, пишет Reuters. Им стал американский сорт U.S. Gulf Coast Select, добываемый на побережье Мексиканского залива.

Выставлять котировки на новый сорт начали два главных мировых ценовых агентства: Argus и Platts. По мнению издания, между ними идет своеобразная конкуренция за первенство при выставлении цены на добываемую в Мексиканском заливе нефть.

До сих пор она приравнивалась к техасскому сорту WTI, торгуемому на терминале в городе Кушинг и на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX). Однако слишком большие объемы добываемой в Мексиканском заливе нефти — около трех миллионов баррелей в день — вынудили агентства выделить ее в отдельный сорт.

В настоящее время в мире существует два главных ориентира — бенчмарка: североевропейский сорт Brent и WTI. Их котировки во многом определяют цены на все остальные мировые сорта, в том числе российский Urals.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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