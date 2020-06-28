В Москве застрелился глава ведущей строительной компании

Лидия Мартынова

27 июня в Москве было обнаружено тело 50-летнего руководителя крупной строительной фирмы «Пионер» известного бизнесмена Андрея Грудина.

Как сообщает телеграм-канал Mash, это произошло в офисе данной компании на Малой Пироговской улице. Тело мужчины обнаружила его супруга.

Не дождавшись его возвращения домой и ответных звонков, женщина узнала от охраны, что он находится в своем кабинете, и, заподозрив неладное, отправилась туда.

По предварительным данным, Андрей Грудин покончил с собой. Он застрелился из пистолета, оставив предсмертную записку, в которой попрощался с близкими и друзьями, попросив в своей гибели никого не винить.

Грудин известен как основатель и гендиректор группы компаний «Пионер» с 2001 года. Эта компания входила в десятку самых надежных застройщиков России. Компания занимается строительством дорогого жилья и апарт-отелей в престижных районах Москвы и Петербурга.

Следственные органы ГСУ СКР проводят по факту происшедшего доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение возбудить уголовное дело или отказать в этом.

Если у следствия возникнут сомнения в том, что Грудин ушел из жизни добровольно, будет возбуждено уголовное дело по ст. 110 (доведение до самоубийства) УК или ст. 105 (убийство) УК. От комментариев в ГСУ СКР воздержались.

Однако, если бизнесмен все же застрелился сам, то точно не из-за финансовых проблем его компании. Как сообщает «Коммерсантъ», по итогам 2019 года объем выручки ГК «Пионер» достиг рекордных 40 млрд руб. А чистая прибыль составила 7,6 млрд руб.

Ранее ИА Newstes сообщало, что 18 июня в Москве 22-летний ревнивец покончил с собой после того, как застрелил свою возлюбленную, ее мать и ребенка.