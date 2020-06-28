В Париже открылся участок для голосования по Конституции России

Лидия Мартынова

В посольстве России в Париже открылся участок для голосования по поправкам в Конституцию — на входе у всех замеряют температуру и просят соблюдать социальную дистанцию. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам представитель диппредставительства Антона Токовинина, в первые часы голосования, несмотря на стабильный поток людей, перегрузки нет. Однако ожидается, что во второй половине дня будет значительно больше народу.

Отмечается, что на входе в посольство дежурит врач — он измеряет температуру всем входящим. Члены избирательной комиссии — в медицинских масках и одноразовых перчатках.

Ранее сообщалось, что в Израиле открылись участки для голосования по Конституции РФ — россияне смогут проголосовать в консульском отделе посольства РФ в Тель-Авиве и в генеральном консульстве России в Хайфе.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня. Основной день голосования — 1 июля, однако россияне могут проголосовать в период с 25 по 30 июня. Онлайн-голосование, в котором смогут принять участие только жители Москвы и Нижегородской области, также пройдёт с 25 по 30 июня. Подсчёт голосов начнётся после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.