В РФ ставки по ипотеке к концу года могут стать рекордно низкими
Сегодня, 12:18 Алексей Вольцев
. Старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова в беседе с РБК подчеркнула, что к концу нынешнего года средние ставки по ипотеке в РФ могут достигнуть исторического минимума.
Многие аналитики допускают, что банки смогут предлагать заемщикам ипотеку со ставкой ниже семи процентов годовых.
"Средняя ставка по ипотеке действительно может снизиться до семи процентов к концу года, поскольку в новых выдачах будут смешаны низкая льготная часть и чуть более высокая коммерческая ставки", – отметила Ульянова.
Эксперт РА" допускают, что по итогам года доля "первички" в выдаче новых кредитов по программе льготного кредитования может достигнуть половины от общего числа.
По материалам: ria.ru