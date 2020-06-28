В РФ ставки по ипотеке к концу года могут стать рекордно низкими

Алексей Вольцев

. Старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова в беседе с РБК подчеркнула, что к концу нынешнего года средние ставки по ипотеке в РФ могут достигнуть исторического минимума.

Многие аналитики допускают, что банки смогут предлагать заемщикам ипотеку со ставкой ниже семи процентов годовых.

"Средняя ставка по ипотеке действительно может снизиться до семи процентов к концу года, поскольку в новых выдачах будут смешаны низкая льготная часть и чуть более высокая коммерческая ставки", – отметила Ульянова.

Эксперт РА" допускают, что по итогам года доля "первички" в выдаче новых кредитов по программе льготного кредитования может достигнуть половины от общего числа.