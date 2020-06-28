В России расширится перечень продуктов, которые облагаются пониженным НДС

Лидия Мартынова

Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира войдут в перечень кодов товаров, облагаемых НДС по ставке 10% при ввозе и продаже в России. Такое постановление правительства вступит в силу 1 июля.

Список кодов продовольственных товаров, облагаемых НДС по ставке 10%, утверждён постановлением Кабмина РФ от 31 декабря 2004 года. С 1 июля предлагается расширить перечень молочных товаров, на которые начисляется такой налог. Позиция «Сырные продукты» заменяется на «Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведённые по технологии сыра». Также в список продуктов включены консервы и сухие молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира. Речь идёт, в том числе, о молочных напитках, коктейлях, киселях. С 1 июля 2020 года применять ставку 10% можно как при реализации этих товаров на внутреннем рынке, так и при их импорте из-за рубежа.