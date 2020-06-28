В России упростят порядок оформления усиленной электронной подписи

Лидия Мартынова

Выдача гражданам сертификатов ключей проверки усиленных неквалифицированных электронных подписей будет осуществляться без личного присутствия гражданина. Такой закон вступит в силу 1 июля.

Документ вносит изменения в законы «Об электронной подписи» и «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Уточняются требования, выполнение которых является необходимым условием для аккредитации удостоверяющего центра. Решение об аккредитации центра будет принимать специальная правительственная комиссия.

Также в законе скорректирован порядок проверки полномочий граждан, использующих электронную подпись в различных информационных системах. Устанавливается, что создание и выдача сертификатов ключей проверки усиленных неквалифицированных электронных подписей может осуществляться без личного присутствия гражданина. Сведения в этом случае возьмут из единой системы идентификации и аутентификации, с которой взаимодействует удостоверяющий центр, выдающий ключи проверки электронных подписей. При этом личность гражданина также будут подтверждать с помощью электронных сервисов.

Кроме того, закон предполагает создание нового института доверенных третьих сторон. Это организации, которые будут заниматься проверкой электронных подписей в электронных документах.