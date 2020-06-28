В Ровно нетрезвая полицейская на авто травмировала двух пешеходов

Влада Некрасова

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Ровно сотрудница полиции устроила пьяное ДТП — совершила наезд на двух женщин-пешеходов. Напомним, на Виннитчине пьяная женщина на авто сбила четверых детей, отправив одного из них в кому.

Как сообщили в управлении Национальной полиции Ровенской области, инцидент с участием правоохранителя произошел в пятницу, 26 июня. Установлено, что 31-летняя полицейская — старший следователь следственного управления области — выезжала задним ходом на автомобиле Nissan и допустила наезд на пешеходов, которые шли по улице.

Таким образом, у 33-летней пострадавшей диагностировали ушибы колен, а у 28-летней — ушиб спины.

Начато служебное расследование, по результатам которого сотрудницу полиции могут уволить с занимаемой должности. Также на нее составили административный протокол по статье 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях, и открыли уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в начале июня в Закарпатье пьяный патрульный полицейский в ДТП чуть не убил двоих детей.